Инспекторы земнадзора проверили более 20 тысяч гектаров в Подмосковье за год

Инспекторы государственного земельного надзора проверили более 20 тысяч гектаров в Подмосковье в 2025 году. Они проводили профилактические и надзорные мероприятия.

Работа инспекторов позволяет предотвратить и выявить нарушения земельного законодательства и обеспечить рациональное использование территорий. Всего в 2025 году было проведено 1,9 тысячи профилактических и контрольных мероприятий в отношении участков площадью более 20 тысяч гектаров. Специалисты также проконсультировали 197 человек и объявили 446 предостережений.

В Подмосковье активно используется мобильное приложение «Инспектор». С его помощью за год провели 50 мероприятий.

«Благодаря применению различных методов контроля и профилактики нам удается выявлять и своевременно предупреждать возможные правонарушения в области земельного законодательства. С помощью использования государственной программы „Национальная системы пространственных данных“ проводятся работы по наполнению ЕГРН актуальными сведениями для повышения инвестиционной привлекательности региона, что способствует совершенствованию эффективности земельного контроля на территории региона», — отметил заместитель руководителя управления Владимир Бирюков.