Инвесторов Подмосковья пригласили на конкурс объектов социнфраструктуры

Прием заявок на конкурс объектов социальной инфраструктуры «МАРТ» стартовал по всей России. К участию в мероприятии пригласили инвесторов Московской области.

Конкурс проводят для отбора объектов в сферах образования, культуры и спорта, деятельность которых акцентирована на сохранении и укреплении российский духовно-нравственных ценностей.

Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что учреждения образования и культуры занимают важное место в формировании нравственной основы общества.

По ее словам, их задача заключается не только в передаче знаний, но и в воспитании молодежи, привитии уважения к традициям, культуре и историческому наследию страны. Она добавила, что конкурс призван поддерживать инициативы и проекты, способствующие развитию объектов социальной инфраструктуры, ориентированных на эти высокие цели.

Организаторы конкурса уверены, что участие в проекте даст возможность получить общественное признание, расширить профессиональные контакты и обменяться опытом и идеями с коллегами со всей страны.

Период подачи заявок продлится с августа по сентябрь 2024 года, а оценка и награждение победителей состоится в ноябре—декабре 2024 года. Дополнительная информация о конкурсе доступна по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».