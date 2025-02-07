Инвесторам предложат облагородить 10 усадеб Подмосковья в 2025 году

Разрушенные объекты культурного наследия в Подмосковье постепенно вводят в хозяйственный оборот. Начальник Управления распоряжения имуществом казны Министерства имущественных отношений региона Юрий Глебов рассказал, для каких усадеб в этом году планируют найти инвесторов.

В план приватизации включили 10 бывших поместий, которые разбросаны по всему региону. Среди них Глебов особенно отметил два комплекса.

«Усадьба Никольское-Обольяниново включает в себя 13 объектов культурного наследия и особенность их заключается в том, что они практически интегрированы в жилой массив. <…> Центральное звено усадьбы — достаточно большой объект. Где-то частично сохранилась и историческая крыша, и убранство», — отметил он.

Здание не эксплуатировали с 1990-х годов, поэтому оно пришло в упадок. Раньше туда приезжали известные люди, среди которых писатель Лев Толстой. В усадьбе предлагали создать музей, отель или другую точку притяжения.

Еще одним участником конкурса станет больничный ансамбль усадьбы Гребнево.

«Это достаточно интересное здание из красного кирпича. В разные периоды времени по разному использовался этот объект», — уточнил Глебов.

Он расположен возле основного дома комплекса, который уже находится в собственности инвестора.