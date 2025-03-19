Инвесторам Подмосковья напомнили о доступных земельных участках для бизнеса

Инвесторам Московской области доступно более 2,5 тысячи гектаров земли в индустриальных парках. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«Это территории либо с уже готовой инфраструктурой, либо площадки, где такая инфраструктура будет создана. На этих территориях можно построить предприятия практически любого масштаба. Всего в области работают 72 индустриальных парка, еще 27 находятся на этапе создания», — отметила Зиновьева.

По ее словам, инвесторам доступны крупные рынки сбыта продукции, а также различные меры поддержки. Общая площадь индустриальных парков Московской области достигла почти семи тысяч гектаров. Напомним, подобрать подходящий участок можно на инвестиционной карте.