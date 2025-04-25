Инвесторам Подмосковья напомнили о доступных земельных участках для бизнеса

Инвесторам доступно свыше 3,2 тысячи участков и помещений для размещения бизнеса. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«На данный момент бизнесу доступно 2660 земельных участков общей площадью 11 тысяч гектаров, а также свыше 620 объектов недвижимости», — уточнила Зиновьева.
Выбрать удобную локацию для приобретения или аренды можно на инвестиционной карте Подмосковья. Предпринимателям предлагают использовать фильтры для определения наиболее подходящего участка или помещения.
Для инвесторов в регионе также доступен бесплатный подбор объектов.
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