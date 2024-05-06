Инвесторам из Китая предложили создать производства в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 23:23 Инвесторам из Китая предложили создать производства в Подмосковье Мининвест

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Делегация Подмосковья провела ряд встреч с руководством высокотехнологичных китайских компаний в рамках визита в Китай. Зампред правительства, министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева пригласила представителей бизнеса к сотрудничеству.

На территории Московской области создана уникальная экосистема для развития бизнеса — это делает регион привлекательным для инвестиций в производство. Формат готовой промышленной недвижимости позволяет максимально сократить расходы на возведение заводов и значительно снизить сроки запуска.

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«В регионе создано уже пять таких площадок, в том числе в Солнечногорске и Подольске, еще девять находятся в стадии реализации», — добавила Зиновьева.

Промышленный коворкинг «Индастриал сити» стал площадкой для нескольких международных инвестиционных проектов. Например, на территории индустриального парка «Есипово» уже заработал завод компании «СиЭнПи Рус» — лидера по производству насосного оборудования в Китае.

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