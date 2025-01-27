Инвестор восстановит заброшенное здание на Бородинской улице в Можайске

Заброшенное здание № 31 на Бородинской улице в Можайске реализовали на торгах. Инвестор восстановит постройку и вернет ее в хозяйственный оборот.

В Министерстве имущественных отношений Московской области рассказали, что в состав лота вошли одноэтажное нежилое здание 1964 года постройки и земельный участок площадью 188 квадратных метров. Начальная цена продажи составила более чем 1,6 миллиона рублей.

В торгах приняли участие три претендента, в результате чего цена объекта выросла до 2,7 миллиона рублей. Победитель аукциона уже в этом году планирует приступить к реставрации заброшенного здания. В планах открыть здесь социально полезный объект.