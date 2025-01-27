Инвестор восстановит заброшенное здание на Бородинской улице в Можайске

Заброшенное здание № 31 на Бородинской улице в Можайске реализовали на торгах. Инвестор восстановит постройку и вернет ее в хозяйственный оборот.
В Министерстве имущественных отношений Московской области рассказали, что в состав лота вошли одноэтажное нежилое здание 1964 года постройки и земельный участок площадью 188 квадратных метров. Начальная цена продажи составила более чем 1,6 миллиона рублей.
В торгах приняли участие три претендента, в результате чего цена объекта выросла до 2,7 миллиона рублей. Победитель аукциона уже в этом году планирует приступить к реставрации заброшенного здания. В планах открыть здесь социально полезный объект.
Россиянам рассказали о самом распространенном способе мошенничества в Telegram
Два беспилотника сбили над Брянской областью
Жительница Новогродовки в ДНР заявила, что ВСУ били и казнили российских пленных
В США обвинили администрацию Байдена в попытке устранить Путина
Пожилым россиянам рассказали, какой напиток приводит к гниению в кишечнике
«Проболталась». На Западе припомнили Каллас русофобские высказывания
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте