Инвестор восстановит усадебный комплекс в селе Быково

В Раменском округе на торги выставили уникальный исторический объект — усадебный комплекс в селе Быково. Компания «Дом.РФ» ищет инвестора для ансамбля, включающего 15 зданий общей площадью почти шесть тысяч квадратных метров.

Особую ценность лота составляют два памятника федерального значения — главный усадебный дом и изящная ротонда на острове.

Нового собственника обяжут провести все необходимые работы по сохранению объектов культурного наследия в полном соответствии с законом. Предполагается, что имущественный комплекс позже используют для создания гостиницы. Заявки на участие в торгах принимают до 16 февраля.

История усадьбы Быково, ведущая свое начало с XVII века, тесно связана с именами выдающихся исторических фигур. Земли были пожалованы Петром I воеводе Иллариону Воронцову, но расцвет ансамбля пришелся на период владения камергера Михаила Измайлова во второй половине XVIII века.

Считается, что именно для него великий русский зодчий Василий Баженов, занятый в то время проектом нового Кремлевского дворца, спроектировал главный дом в Быкове, выполненный первоначально в лучших традициях классицизма.

Позже, в 1840-х годах, облик усадьбы кардинально изменил швейцарский архитектор Бернар Симон, перестроивший ее в духе неоготики и ренессанса. В создании комплекса в разное время также участвовали архитекторы Родион Казаков и Дмитрий Гущин. После революции комплекс национализировали – интерьеры и ценности были утрачены.

Территория усадьбы включает живописный парк, реку Быковка и круглый пруд с каналами. Инфраструктура вокруг представлена частной жилой застройкой, Владимирским храмом, конными клубами и прудом для рыбалки.

Остановка общественного транспорта находится в 650 метрах, а до МКАД — около 19 километров.