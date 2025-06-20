Инвесткредиты, субсидии и компенсации. Зампред Духин напомнил о поддержке агропромышленных предприятий в Подмосковье

Зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин обсудил развитие отрасли напитков в регионе с руководителями АО «АБ ИнБев Эфес» и напомнил о льготах для агропромышленных предприятий. Встреча прошла на полях ПМЭФ-2025.

Группа компаний имеет 11 пивоварен и три солодовенных предприятия по всех России. Один из крупнейших заводов работает в подмосковном Клину. Производства сами обеспечивают себя нужными зерновыми культурами. В данный момент АО «АБ ИнБев Эфес» наращивает выпуск безалкогольной продукции.

Вячеслав Духин отметил, что благодаря таким производствам в регионе активно развивается агропром — создаются вакансии в сельском хозяйстве, торговле, логистике. Растет и экспорт — в прошлом году завод в Клину нарастил поставки на 7%.

«У нас в сфере АПК действуют льготные инвесткредиты, субсидии на компенсацию затрат, налоговые преференции. Это облегчает финансовую нагрузку, сокращает сроки окупаемости проектов и в перспективе повышает объем инвестиций в развитие агропрома», — добавил зампред.

Производство Клинского завода по итогам 2024 года составило 2,7 миллиона гектолитров. В этом же году выпуск вырос на 9%. Безалкогольные напитки составили свыше 20% от общего числа.

Минсельхозпрод Подмосковья подчеркнул, что в этом году на господдержку аграриев выделили шесть миллиардов рублей. Необходимые сведения о заявках, требованиях, документах для получения льгот доступны в сервисе «Календарь мер поддержки».