Инвестиционный портал Подмосковья расширил функционал карты

Функционал инвестиционной карты обновили на инвестпортале Московской области. Теперь пользователи могут скачивать результаты своих поисков и делиться ими с другими людьми.

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что инвесткарта остается наиболее популярным разделом на портале, и власти стремятся сделать ее максимально удобной для предпринимателей. В рамках обновлений в карту добавили кнопку «Скачать результаты», что позволяет пользователям загружать информацию о проектах в виде карточек.

«Это значительно упрощает обмен информацией для пользователей», — подчеркнула Зиновьева.

Кроме того, на инвесткарте доступны фильтры по типу объекта, муниципальному образованию и другим параметрам, таким как площадь участка и расстояние до МКАД и ЦКАД.

Более подробную информацию о доступных предпринимателям сервисах и мерах поддержки можно найти на инвестиционном портале Московской области.

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