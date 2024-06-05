Инвестиционное соглашение на ПМЭФ позволит создать 200 рабочих мест на производстве косметики в Дубне

Импортозамещение косметики в Дубне принесет еще 200 рабочих мест жителям

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Производство профессиональной косметики для волос расширят в Дубне. Мининвест Подмосковья и компания «Полекс Бьюти» подписали соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме.

Со стороны Московской области соглашение подписала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора — первый заместитель генерального директора завода «Полекс Бьюти» Сергей Большаков.

По словам Зиновьевой, инвестиции в проект превысят 1,4 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать свыше 200 рабочих мест. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию третью очередь планируется в третьем квартале 2025 года, четвертую очередь построят до конца 2026 года.

Фото: Пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области

На данный момент компания производит свыше двух миллионов единиц продукции в месяц. До конца 2026 года «Полекс Бьюти» планирует не только ввести в эксплуатацию новое предприятие, но и увеличить объем выпускаемой продукции в два раза.

«После ухода из России некоторых зарубежных косметических брендов спрос на продукцию бренда TEFIA заметно вырос, и сегодня задача нашей компании — увеличить ассортимент косметических средств и обеспечить бесперебойное снабжение рынка», — прокомментировал Большаков.

Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Компания намерена занять одну из лидирующих позиций на российском рынке профессиональной косметики и до 2027 года завоевать до 10% рынка косметических средств в своем сегменте.

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