Инвестиции в подмосковные ОЭЗ превысили 30 млрд рублей в 2024 году

В 2024 году резиденты подмосковных особых экономических зон и управляющие компании вложили почти 30 миллиардов рублей в свои проекты. Об этом на международном форуме ОЭЗ-2024 в Дубне сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

«С начала этого года общий объем инвестиций резидентов подмосковных ОЭЗ в их проекты, а также инвестиции управляющих компаний в развитие ОЭЗ составили 29,7 миллиарда рублей. Лидером по этому показателю стала особая экономическая зона „Дубна“, где инвестировали 21,4 миллиард рублей», — отметила она.

По словам Зиновьевой, второе место по объему инвестиций заняла ОЭЗ «Исток» с 4,4 миллиарда рублей, а третье — ОЭЗ «Кашира» с 1,9 миллиарда рублей.

Напомним, подобрать локацию для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».