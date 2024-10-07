Инвестиции в подмосковные ОЭЗ превысили 30 млрд рублей в 2024 году
В 2024 году резиденты подмосковных особых экономических зон и управляющие компании вложили почти 30 миллиардов рублей в свои проекты. Об этом на международном форуме ОЭЗ-2024 в Дубне сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.
«С начала этого года общий объем инвестиций резидентов подмосковных ОЭЗ в их проекты, а также инвестиции управляющих компаний в развитие ОЭЗ составили 29,7 миллиарда рублей. Лидером по этому показателю стала особая экономическая зона „Дубна“, где инвестировали 21,4 миллиард рублей», — отметила она.
По словам Зиновьевой, второе место по объему инвестиций заняла ОЭЗ «Исток» с 4,4 миллиарда рублей, а третье — ОЭЗ «Кашира» с 1,9 миллиарда рублей.
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