Инвестиции в основной капитал Подмосковья выросли на 60 миллиардов рублей

Объем инвестиций в основной капитал Московской области превысил 635 миллиардов рублей по итогам первого полугодия. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

«За первые шесть месяцев объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 миллиардов рублей. Для сравнения, в аналогичном периоде прошлого года инвестиции в основной капитал региона составили 575 миллиардов рублей. Мы уверенно идем к преодолению отметки в 1,6 триллиона рублей по итогам 2024 года», — рассказала Зиновьева.

Для предоставления комфортных условий инвесторам в регионе создали качественную промышленную инфраструктуру и разработали эффективные меры господдержки бизнеса. Специалисты сопровождают на всех этапах реализации проектов.

Подмосковье одним из первых в России внедрило все пять элементов регионального инвестиционного стандарта и постоянно работает над улучшением бизнес-климата.

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