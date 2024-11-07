Инвестиции в основной капитал Подмосковья вырастут до 3,5 трлн к 2030 году

Публичные слушания по проекту трехлетнего бюджета Подмосковья начались в Мособлдуме. О запланированном развитии инвестиционной деятельности рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

«У нас три ключевых целевых ориентира: увеличение объема инвестиций, создание новых рабочих мест для жителей и пополнение бюджета налогами. В этом году мы планируем достичь показателя роста объема инвестиций в основной капитал в размере 1,7 триллиона рублей. К 2027 планируем достичь показателя в 2,4 триллиона, а к 2030 году мы стремимся увеличить этот объем до 3,5 триллиона рублей», — сказала Зиновьева.

Основными источниками пополнения бюджета останутся налоги от бизнеса, предпринимательства и промышленности. Эти средства позволят выполнить важные социальные проекты.

В первом полугодии 2024-го объем инвестиций в основной капитал Подмосковья превысил 635 миллиардов рублей. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составил 575 миллиардов рублей.