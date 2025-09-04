Инвестиции в основной капитал Подмосковья превысили 800 млрд рублей с января

С января в Подмосковье объем инвестиций в основной капитал превысил 800 миллиардов рублей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

«За первое полугодие 2025 года объем инвестиций в основной капитал Подмосковья составил 815,6 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост с учетом дефлятора составил 17,1%», — отметила Зиновьева.

Она подчеркнула, что Московская область занимает 16,5% от всех инвестиций в основной капитал Центрального федерального округа. В прошлом году инвестиции в регионе превысили 1,8 триллиона рублей, а к концу 2025 года, по прогнозам, они впервые превысят два триллиона рублей.