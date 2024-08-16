Инвестиции в ОЭЗ «Дубна» в первом полугодии превысили 21 миллиард рублей

В первом полугодии 2024 года объем инвестиций в особую экономическую зону «Дубна» превысил 21 миллиард рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Этот показатель уже превзошел итоги 2023 года, когда инвестиции составили 20,3 миллиарда рублей. Так, за первые шесть месяцев 2024 года в ОЭЗ создали тысячу рабочих мест.

Отмечается, что значительный рост инвестиций связан с началом строительства двух крупных Центров обработки данных, которые возводят компании НЦСД и Wildberries. Суммарно они вложили более 13,5 миллиарда рублей.

Напомним, что резиденты ОЭЗ продолжают строительство новых корпусов для развития своих проектов. С момента основания ОЭЗ «Дубна» резиденты вложили более 90 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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