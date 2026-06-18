Инвестиции резидентов ОЭЗ «Дубна» достигли 132 млрд рублей в первом квартале года

«ОЭЗ «Дубна» является одним из лидеров по числу резидентов среди российских особых экономических зон. Сегодня это порядка 150 компаний», — отметила зампред. В 2026 году была запущена четвертая очередь левобережной площадки ОЭЗ, и сюда уже «заселились» новые предприятия.

Льготный налоговый режим, действующий для резидентов, позволяет им более комфортно запускать и развивать производства, направляя на эти цели более значительные средства. Компании пользуются пониженной ставкой налога на прибыль, на десять лет для них обнуляется ставка налога на имущество, на пять лет — ставки земельного и транспортного налогов. Также ввозные таможенные пошлины и НДС для них составляют 0%.

Система льготного налогообложения достаточно гибка: наиболее существенные льготы резидент получает на старте работы, когда затраты наиболее значительны. Так, например, ставка налога на прибыль в течение первых пяти лет составляет 2%, на последующие пять лет — 7%, а далее — 15,5%. Причем отсчет этот начинается с момента получения резидентом первой прибыли.

Все эти меры позволяют компаниям высвобождать дополнительные средства не только для развития предприятий, модернизации оборудования и расширения производственных мощностей, но и на другие важные цели. Например, на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), развитие экспортного направления или создание благоприятных условий для работы сотрудников. Средняя зарплата сотрудников на предприятиях-резидентах ОЭЗ сегодня составляет порядка 130 тысяч рублей.

Подобрать локацию для реализации проекта в Подмосковье, в том числе на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области.