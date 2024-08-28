Инвестиции подмосковных компаний в научные разработки выросли до 200 млрд рублей

Компании Подмосковья активно увеличивают инвестиции во внутренние исследования и разработки. По совокупным затратам бизнеса в этой области годовые расходы близятся к 200 миллиардам рублей.

По словам заместителя председателя правительства, министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, ежегодные затраты частного сектора на исследования и разработки в регионе превышают 198 миллиардов рублей. Эти значительные инвестиции помогают эффективно использовать научно-технический потенциал области. В рамках новой региональной программы «Научно-технологическое развитие Московской области», рассчитанной на 2025–2030 годы, планируется увеличить этот показатель на 25% — до 246 миллиардов рублей.

Министр подчеркнула, что приоритетные области для научно-технического прогресса в Подмосковье охватывают беспилотные авиационные системы, ядерные технологии, фармацевтику и биомедицину, а также авиастроение, ракетостроение, электронику, химию, машиностроение и роботизацию. Во всех этих направлениях в регионе уже существуют разработки с огромным потенциалом для дальнейшего роста.

Московская область предлагает технологическим инвесторам хорошо развитую научную и промышленную инфраструктуру. Инвесторы могут также рассчитывать на разнообразные меры поддержки, включая финансовую, имущественную и налоговую помощь, что создает благоприятные условия для ведения бизнеса в регионе.

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