Андрей Воробьев: большие инвестиции предусмотрели на модернизацию теплоснабжения в Подмосковье | 360°

Важное 13 мая 2024, 11:27 Андрей Воробьев: большие инвестиции предусмотрели на модернизацию теплоснабжения в Подмосковье Воробьев: большие инвестиции вложат в теплоснабжение Подмосковья Медиасток.рф

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Модернизация тепло- и энергоснабжения остается одной из ключевых задач в Подмосковье, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев на заседании областного правительства. В бюджете предусмотрели большие инвестиции. Вместе с тем значимая роль у концессионных программ.

«Тепло- и энергоснабжение. У нас весьма непродолжительный срок, чтобы большие инвестиции, которые были предусмотрены в бюджете, были реализованы в этот период как по нашей программе, так и по концессионным», — сообщил Воробьев.

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Важно, добавил он, чтобы все дорожные карты по этим двум направлениям вовремя исполнили.

Для того чтобы мы подготовились к зиме очень качественно и никакие низкие температуры не приводили бы нас в зону турбулентности. Андрей Воробьев

Большая концессия у «Газпрома» на значимых территориях Подмосковья.

«Очень важно, чтобы работа была выполнена. И все наши мероприятия, которые рабочая группа составила, уже сейчас реализуются. Понятно, что есть определенное наложение холодной погоды. Где-то мы уже начали работать, и после теплого апреля мы видим очень заметное снижение температуры», — заключил губернатор.

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