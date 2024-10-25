Инвентарь и технику в 23 парках Подмосковья подготовили к зиме

В парках Подмосковья прошел первый этап мониторинга готовности к зиме.Администрации округов и профильные ведомства оценили состояние уборочной техники, инвентаря и готовность персонала. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области. На данный момент оценку состояния уже провели в 23 парках.

«Зимой парки продолжают привлекать жителей и гостей региона. Наша основная задача — обеспечить их безопасность и комфорт. Мы внимательно оцениваем состояние уборочной техники и готовность персонала к зимнему периоду, а также обсуждаем подготовку зимних мероприятий и инфраструктуры для активного отдыха», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства Михаил Хайкин.

Проверки прошли в парках Одинцова, Балашихи, Мытищ, Химок, Красногорска и других округов. В ближайшее время инспекции продолжатся в парках Королева, Луховиц и Коломны. Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил важность оценки состояния парков перед новогодними праздниками, чтобы подготовиться к большому потоку посетителей.

Праздничные украшения, новогодние ели и иллюминация создадут особую атмосферу. Лучшие локации будут отмечены знаком качества «Дед Мороз рекомендует». Министерство физической культуры и спорта планирует проверить готовность 33 парков в 14 округах.