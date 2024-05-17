Инвалиды приняли участие в патриотическом автопробеге в Подмосковье | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 20:23 Инвалиды приняли участие в патриотическом автопробеге в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Подмосковная общественная организация инвалидов «Колесница» провела патриотический автопробег «Дорогами Победы». Участники проехали города воинской славы: Наро-Фоминск, Можайск, Волоколамск и Дмитров.

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, «Колесница» уже более десяти лет защищает права инвалидов-колясочников в регионе, помогает с реабилитацией, оказывает моральную поддержку и проводит мероприятия.

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«Уже второй раз в Подмосковье проходит патриотический автопробег „Дорогами Победы“. Было приятно увидеть на мероприятиях в рамках пробега много нашей подмосковной молодежи», — рассказала Швелидзе.

В автопробеге приняли участие 16 пилотов из разных городских округов Московской области. Вместе проехали по дорогам региона участники СВО, спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты Московской области, а также депутаты.

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