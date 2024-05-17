Инвалиды приняли участие в патриотическом автопробеге в Подмосковье | 360°

17 мая 2024, 20:23
Инвалиды приняли участие в патриотическом автопробеге в Подмосковье
Подмосковная общественная организация инвалидов «Колесница» провела патриотический автопробег «Дорогами Победы». Участники проехали города воинской славы: Наро-Фоминск, Можайск, Волоколамск и Дмитров.
По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, «Колесница» уже более десяти лет защищает права инвалидов-колясочников в регионе, помогает с реабилитацией, оказывает моральную поддержку и проводит мероприятия.
Реклама
«Уже второй раз в Подмосковье проходит патриотический автопробег „Дорогами Победы“. Было приятно увидеть на мероприятиях в рамках пробега много нашей подмосковной молодежи», — рассказала Швелидзе.
В автопробеге приняли участие 16 пилотов из разных городских округов Московской области. Вместе проехали по дорогам региона участники СВО, спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты Московской области, а также депутаты.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Молодежь
Дороги
Инвалиды
Реклама
Реклама