Инвалидов-колясочников из Лобни пригласили на форум в Красногорске

В Красногорске состоится форум инвалидов-колясочников. На мероприятии обсудят вопросы доступности и реабилитации для людей с ограниченными возможностями.

Форум организован для инвалидов-колясочников, проживающих в Московской области. Участники смогут обсудить важные темы, такие как обеспечение техническими средствами реабилитации, санаторно-курортное лечение, доступность туристических маршрутов, а также развитие массового и профессионального спорта для инвалидов. Важным вопросом станет внесение изменений в индивидуальные программы реабилитации и доступность здравоохранения для маломобильных граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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