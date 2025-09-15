Инвалидам Подмосковья напомнили о выплатах на оборудование для реабилитации

Подмосковные льготники могут онлайн оформить выплаты на приобретение средств реабилитации. С начала года их оформили более 2,5 тысячи раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, госуслуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявки нужно автобризоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить банковские реквизиты.

Выплату могут получить инвалиды первой, второй или третьей группы, а также дети-инвалиды, которые проживают в Подмосковье. При этом должны быть специальные рекомендации по реабилитации.

«Выплата производится на каждое техническое средство, указанное в программе, ее размер устанавливается исходя из предельной стоимости технического средства», — пояснили в ведомстве.

Решение по заявкам направляют в личный кабинет в течение семи рабочих дней.