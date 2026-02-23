Инцидент с ребенком на курорте прокомментировали в Подольске

В СМИ появилась недостоверная информация о происшествии на курорте «Красная горка». Ребенок не пострадал, переломов у него не обнаружили.

Семья мальчика обратилась в больницу 22 февраля после инцидента на курорте. Врачи провели рентген и не нашли повреждений. Ребенок полностью сохранил подвижность.

В администрации курорта пояснили, что случившееся связано с нарушением правил безопасности.

«Ребенок не покинул зону выката, как положено по инструкции, а подошел к движущемуся тросу и взялся за него рукой», — рассказали представители комплекса.

Система безопасности сработала штатно: подъемник автоматически отключился, и это предотвратило травму.

Правила поведения на территории курорта размещены в открытом доступе в нескольких местах комплекса, добавили в администрации.