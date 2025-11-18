В Московской области продолжается обучение ветеранов СВО по программе «Герои Подмосковья». Они осваивают полезные знания и навыки, которые позволят построить карьеру в госуправлении и коммерческом секторе. Своими впечатлениями от обучения поделился участник проекта и сержант запаса Александр Шаров.

Кадровая программа «Герои Подмосковья» дает возможность ветеранам СВО получить новые знания и навыки для работы в государственной или коммерческой сфере. На протяжении года они проходят очное обучение и стажировки с опытными наставниками.

Как рассказал Александр Шаров, выполнение реальных задач помогает быстро и правильно усвоить материал.

«Мне нравится подход к подаче информации: 11 дней усиленной теории, а потом два месяца практики. Мой наставник — Олег Анатольевич Сотник. Рабочая коммуникация проходит в основном через его замов и помощников, но, кроме этого, Олег Анатольевич лично проводит со мной встречи, интересуется ходом моей работы и стажировки», — поделился он.

После завершения первого модуля обучения ветеран получил предложение о работе в администрации Долгопрудного. Он рассказал, что еще одно важное преимущество программы — полезные знакомства.

Александр Шаров признался, что обучение непростое — приходится осваивать большой объем материала в короткие сроки. При этом программа интересная и познавательная.

«Основные планы на время обучения — это как можно больше получить знаний, а после обучения еще и применять все полученные навыки для дальнейшего саморазвития и развития нашей Родины», — сказал он.

Шаров добавил, что для прохождения отбора важно искренне любить Родину. Он призвал кандидатов не бояться подавать заявку и быть готовым к интересному обучению.