Интерес китайских инвесторов только растет. Какие новые проекты развернут в Подмосковье

ПМЭФ в этом году году показал, что интерес к Подмосковью со стороны китайских инвесторов только растет. Регион подписал новые соглашения с инвестиционными партнерами из КНР. Один из них будет производить промышленных роботов, рассказал
в интервью 360.ru на полях форума заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Адиль Ганцов.
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