Интерактивный урок в планетарии провели для школьников в Химках

В Аэрокосмическом лицее Химок провели интерактивны урок в школьном планетарии. Ребята посетили занятие «Физика космоса».

В лицее реализуют проект «Инженерные классы». Здесь ребята больше занимаются математикой, физикой и информатикой. А еще они изучают астрономию — для этого в школе есть мобильный планетарий.

Урок провели Александра Белякова — бывшая ученица лицея, а сейчас студентка 5 курса физического факультета МГУ и Инна Пополитова — учитель физики и астрономии, которая дважды становилась лучшим учителем России.

Занятия проходят на специальном оборудовании в куполе планетария. Это создает атмосферу полного погружения в материал и позволят ребятам совершать интерактивные путешествия по Вселенной.

Школьный планетарий был открыт в ноябре 2019 года. Сам планетарий поражает воображение — конструкция опускается, а встроенная в проектор программа позволяет отслеживать карту звездного неба в любую заданную дату.

Такие уроки дают необходимые знания по ориентированию на местности и определению сторон света по звездам.