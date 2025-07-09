Интерактивный урок по экологии для детей прошел в Чехове

Интерактивный урок по экологии организовали для участников летней творческой площадки при доме культуры «Орбита» в поселке Крюково. Мероприятие прошло в рамках программы «Бережем и разделяем».

Сотрудник министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказал юным хранителям природы о проблемах загрязнения окружающей среды и способах их решения.

Мероприятие проходило в игровом формате: дети ознакомились с принципами раздельного сбора отходов, а также посмотрели обучающие видеоматериалы.

Завершить урок решили практическими заданиями, в ходе которых ребята сортировали предложенные предметы. Лучшим участникам вручили памятные призы.

В ведомстве отметили, что подобные занятия помогают сформировать у подрастающего поколения ответственное отношение к окружающей среде.