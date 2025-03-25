Интерактивный урок об истории города пройдет в Химках 26 марта

Цикл тематических мероприятий, приуроченных ко Дню образования городского округа, проведут в Химках. Так, например, в библиотеке № 8 для местных жителей проведут открытый урок истории.

Присутствующим расскажут историю основания Химок, а также о достижениях местных жителей и предприятий. Участникам встречи также напомнят о работе активистов и волонтеров, которые сейчас помогают военнослужащим. Патриотическое мероприятие проведу 26 марта в 13:00 по адресу микрорайон Подрезково, улица Мира, дом 3.

«Большую роль в поддержке наших бойцов, которые находятся в зоне СВО оказывают наши жители, волонтеры и депутаты городского округа Химки. Все вместе мы вносим посильный вклад в приближение победы, достижение целей специальной военной операции», — сказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Еще одно подобное мероприятие в этот же день в 17:00 на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» по адресу: улица Мичурина, строение 24 корпус 1.

«В рамках встречи участникам расскажут о памятнике землякам-участникам специальной военной операции, открытом в Химках в 2024 году, который символизирует непрерывность патриотических традиций и важность почитания героев всех времен», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.