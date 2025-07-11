Интерактивный урок о Сталинградской битве пройдет в Красногорске 17 июля

Красногорский филиал Музея Победы 17 июля в 12:00 проведет увлекательное мероприятие, посвященное 83-й годовщине начала Сталинградской битвы. В программе примут участие школьники, а присоединиться к ней смогут все желающие.
Директор музея Наталья Овчарова отметила, что сражения за каждый дом и каждый клочок земли длились почти 200 дней и ночей.
Она подчеркнула, что благодаря талантливому руководству советских командиров и героизму солдат Красной армии под Сталинградом произошёл решающий перелом в ходе Великой Отечественной войны и всей Второй мировой.
Гости мероприятия познакомятся с подвигами знаменитых героев Сталинграда — санинструктора Марионеллы Королевой, командира пулеметной роты Рубена Ибаррури, легендарного снайпера Василия Зайцева и Героя Советского Союза Сергея Елизарова.
Кроме того, участникам расскажут о хитроумных тактиках обороны, таких как «бутылочные» поля и огненные ловушки для вражеских танков. Особенной частью программы станет возможность подержать в руках легендарную винтовку «мосинку» — один из символов Победы.
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