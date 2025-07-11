Интерактивный урок о Сталинградской битве пройдет в Красногорске 17 июля

Красногорский филиал Музея Победы 17 июля в 12:00 проведет увлекательное мероприятие, посвященное 83-й годовщине начала Сталинградской битвы. В программе примут участие школьники, а присоединиться к ней смогут все желающие.

Директор музея Наталья Овчарова отметила, что сражения за каждый дом и каждый клочок земли длились почти 200 дней и ночей.

Она подчеркнула, что благодаря талантливому руководству советских командиров и героизму солдат Красной армии под Сталинградом произошёл решающий перелом в ходе Великой Отечественной войны и всей Второй мировой.