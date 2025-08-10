Интерактивный урок о летчике Викторе Талалихине прошел в поселке Лунево в Химках

Виктор Талалихин совершил один из первых ночных таранов в истории авиации и сбил фашистский бомбардировщик над Москвой. Это произошло в августе 1941 года.

Собравшиеся узнали интересные факты о подвиге героя. Также для них провели мастер-класс по сборке и разборке оружия.

«Подвиг нашего героя — это пример для подражания. Его смелость и самоотверженность навсегда останутся в нашей памяти. Мы должны помнить о героях Великой Отечественной войны и передавать эту память из поколения в поколение», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Интерактивная лекция прошла в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». По словам муниципального депутата Глеба Демченко, для жителей округа уже провели почти 1,5 тысячи тематических мероприятий со старта инициативы.

«Очень важно, что такие мероприятия проводятся для нашей молодежи. Они воспитывают в подрастающем поколении чувство патриотизма, гордости за свою страну и готовность к защите Отечества», — добавила депутат Химок Татьяна Кавторева.