Интерактивный музей открыли в школе Павловского Посада

В Павловском Посаде открылась новая глава в истории средней школы № 18. После масштабного обновления, здание учебного заведения преобразилось, и теперь здесь функционирует школьный музей.

Это не просто собрание старых вещей, а современное образовательное пространство, объединяющее наследие двух бывших школ и актуальную летопись современной России. Две полностью переоборудованные комнаты превратились в живые площадки, где прошлое встречается с настоящим.

«Здание школы № 18 имеет богатую историю, в разные годы здесь сливались воедино коллективы двух учебных заведений. Музей бережно сохранил память о каждой из них. Первый зал — это настоящая машина времени, переносящая посетителей в эпоху советского детства. Здесь подлинные раритеты: советская школьная форма, пионерские барабаны, старинные очки, значки, учебники и, конечно же, архивные фотографии, запечатлевшие жизнь учеников и учителей прошлых лет», — поделились организаторы.

Фонды музея насчитывают более 1000 экспонатов, каждый из которых является свидетелем жизни нескольких поколений павловопосадцев.

Особое и важное место в музее занимает зал боевой славы. Он соединяет в себе героические страницы Великой Отечественной войны и актуальные события сегодняшнего дня. Здесь, рядом с рассказами о подвигах героев прошлого, расположилась экспозиция, посвященная специальной военной операции.

Ее формирование стало возможным благодаря активному участию выпускников школы, которые сегодня проходят службу, а также волонтеров. Среди экспонатов, представленных в этом зале, можно увидеть фрагменты современной экипировки и образцы формы, используемые в зоне боевых действий, обломки беспилотников, уникальное произведение искусства — «букет» роз, выкованный военнослужащими прямо в зоне боевых действий из металла, проекты школьников, посвященные теме СВО, и фотографии их родных — участников сражений разных эпох.

Музей школы № 18 — это не статичная выставка, а динамичная, интерактивная площадка. Роль экскурсоводов здесь взяли на себя сами школьники. Старшеклассники, прошедшие специальную подготовку, проводят занятия для младших учеников.

Музей открыт для учеников и всех гостей школы в течение всего учебного дня по адресу: улица Мира, 1.