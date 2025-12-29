Интерактивный музей открыли в парке Победы в Наро-Фоминске

Открытие музея под открытым небом приурочили ко Дню полного освобождения Наро-Фоминска от немецко-фашистских захватчиков. Здесь можно увидеть «линию обороны» Великой Отечественной войны.

Посетители смогут ознакомиться с основными элементами военно-инженерных сооружений. По траншеям, укрепленным брусом, можно пройти к артиллерийской площадке и выйти к наблюдательному пункту. Музей сделали интерактивным.

Также в будущем в здании командного штаба планируют открыть музей. Там представят находки и артефакты, которые обнаружили активисты поискового отряда «Бумеранг-ДОСААФ». Экспонаты будут посвящены битве за Москву.

Кроме того, в парке Победы можно увидеть образцы военной техники. Это боевые машины, которые помогали ковать Победу. Среди представленной техники есть и раритеты: например, зенитная пушка образца 1939 года.