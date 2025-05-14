Интерактивный квест на тему городов-героев прошел в Химках

Учащиеся школы № 30 в Химках, их родители и педагоги приняли участие в квесте-игре о почетном звании «Город-герой». Собравшиеся проверили свои знания истории Отечества, смекалку и внимательность.

Перед началом мероприятия участники прослушали историческую лекцию о значении звания и о том, за какие заслуги оно присваивалось. Сегодня «Городами-героями» считаются Москва, Ленинград, Волгоград, Севастополь, Одесса и Киев. Кроме того, званием наградили Брестскую крепость. Помимо статуса, эти города удостоены ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

«Отрадно отметить, что в нашем городском округе проводятся подобные патриотические мероприятия. Посещая их, жители могут узнать много нового и интересного из истории нашей страны», — поделилась муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Тематический квест провели в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с июля 2024 года.