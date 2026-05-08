Интерактивный квест «Архив» пройдет в Одинцове 14 мая

Студенческий совет Одинцовского кампуса Московского государственного института международных отношений при поддержке отдела по социальной и молодежной политике организует интерактивный исторический квест. Он посвящен годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Участникам квеста предстоит работать с архивными материалами, восстанавливать события военных лет, проходить тематические станции, собирать досье героя и раскрывать историю его подвига. Формат мероприятия направлен не только на знакомство с историческими фактами, но и на осмысление личных судеб людей, прошедших войну.

Также с 3 мая на площадке Одинцовского филиала Московского государственного института международных отношений проходит акция «Лица нашей Победы» — ее подготовил Международный институт энергетической политики и управления инновациями в преддверии Дня Победы.