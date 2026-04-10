Интерактивный фонтан установят на обновленном Богородском бульваре в Ногинске
В Ногинске продолжается масштабная реконструкция Богородского бульвара — одной из городских территорий, которая давно требовала обновления. Работы вышли на активную стадию: изменения заметны жителям, а площадка постепенно приобретает новый облик.
Проект реализуют в рамках государственной программы Московской области «Формирование комфортной городской среды».
«При поддержке Министерства благоустройства мы в прошлом году включились в государственную программу, обновили существующий проект, еще в 2020 году разработанный, и с прошлого года, с декабря, заключили контракт с подрядной организацией на проведение работ», — рассказала глава Богородского городского округа Артем Зайцев.
Сейчас на объекте завершают демонтаж старых конструкций: убирают брусчатку и устаревший фонтан, а также освобождают территорию под новое пространство.
В дальнейшем на бульваре полностью заменят покрытие, установят современные малые архитектурные формы и оборудуют новый фонтан — он будет сухим, интерактивным и безопасным для посетителей.
«На данный момент мы занимаемся благоустройством города. Погодные условия не влияют на нашу работу, мы всегда находимся в движении», — подчеркнул оператор механического погрузчика Александр Балашов.
Проект формировали с учетом предложений жителей. Позже на бульваре установят элементы системы видеонаблюдения «Безопасный регион».
Завершить обновление территории планируют к 1 сентября.