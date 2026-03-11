Интерактивный экоурок прошел в лицее Щелкова

В Щелковском лицее имени Юрия Гагарина прошла встреча, призванная пробудить в подрастающем поколении интерес к экологии и ответственному обращению с отходами. Специалисты Ногинского кластера — регионального оператора по обращению с ТКО — провели интерактивный экоурок.

Мероприятие прошло в рамках масштабной программы экологического просвещения, курируемой Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Главной целью урока стало не только информирование, но и вовлечение детей в тему обращения с отходами.

Школьникам наглядно продемонстрировали, как устроена современная система сортировки и переработки мусора в Подмосковье. Особое внимание было уделено системе «Два бака» — эффективному решению для разделения мусора прямо в доме. Специалисты объяснили, какие материалы относятся к перерабатываемым, а какие — к смешанным бытовым отходам. Ученики узнали, из чего именно состоят различные виды мусора, какой путь проходит каждый предмет после попадания в синий или серый контейнер, и как эти процессы влияют на экологию региона.

«Не менее важным элементом урока стали практические рекомендации по сокращению количества образующихся отходов. Школьники активно обсуждали, как простые действия в повседневной жизни — например, отказ от лишних покупок, использование многоразовых сумок и бутылок, осознанный выбор товаров — могут внести значительный вклад в уменьшение нагрузки на окружающую среду. Этот блок вызвал особый интерес, ведь дети увидели, что забота о природе доступна каждому», — сообщили организаторы.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов подчеркнул, что проведение подобных экологических мероприятий и акций является регулярной практикой в регионе.