Интерактивные занятия для детей пройдут в музее Серпухова

В Серпуховском историко-художественном музее 7 и 8 марта пройдут увлекательные интерактивные занятия для юных посетителей. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

7 марта состоится игровая программа «Владыка океана». Участники погрузятся в загадочный мир океана и искусства. Они узнают удивительные факты о самом большом обитателе нашей планеты, его особенностях и роли в природе. Под руководством преподавателя каждый ребенок сможет создать собственную яркую картину.

8 марта пройдет мастер-класс «Волшебный букет». Юные художники освоят работу с белилами для создания объема и света, поэкспериментируют с цветом и проявят свою фантазию. Дети создадут подарок к 8 Марта своими руками: распишут гипсовое панно с пышным цветочным букетом.

Начало занятий в 12:00. Для участия необходима предварительная запись. Возрастное ограничение: 6+.

Подробнее о программе «Владыка океана» можно узнать по ссылке: [ссылка](https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/interaktivnoe-zanyatie-vladyka-okeana/).

О мастер-классе «Волшебный букет» — по ссылке: [ссылка](https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/interaktivnoe-zanyatie-volshebnyj-buket/).