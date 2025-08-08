Интерактивные программы пройдут в парка Воскресенска с 11 по 17 августа
Жителей и гостей городского округа приглашают провести время в парках. На следующей неделе там подготовили спортивные и развлекательные мероприятия.
В парке усадьбы Кривякино будут организованы выездной читальный зал на фонтанной площади, игры в шашки, творческие мастерские в павильоне около фонтана, игровые программы на главной площади для всех желающих. Занятия по рубке шашкой состоятся около лабиринта, а на шахматной площадке можно будет попрактиковаться в современном мечевом бое.
В парке «Москворецкий» во вторник, 12 августа, проведут игровую и познавательную программы для детей. В среду, 13 августа состоятся «Веселая зарядка» и спортивные игры. В четверг, 14 августа, любителей активного образа жизни и участников программы «Активное долголетие» приглашают на занятия скандинавской ходьбой и «Ретро-танцы».
Жители и гости Воскресенска также смогут посетить экскурсии «Жемчужина Воскресенска», «Тайны зеленых великанов», интерактивные программы «Барышня-матрешка», «По следам наших предков», «Соседи по парку», «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «На них все держится» и другие. На них можно записаться по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии, мастер-классы также можно приобрести онлайн.