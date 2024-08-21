Интерактивные площадки будут работать в парке Зарайска в День флага России

Пресс-служба администрации городского округа Зарайск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Зарайск

Праздник ко Дню флага России пройдет в центральном парке Зарайска 22 августа. Там состоятся мастер-классы, акция-флешмоб. Также будут работать интерактивные площадки.

Мероприятие «Моей Родины триколор» организуют в центральном парке культуры и отдыха Зарайска. Здесь будет звучать живая музыка, выступать творческие коллективы.

Кроме того, пройдут праздничная программа и опрос-викторина. Все гости парка смогут поучаствовать в конкурсах и мастер-классе по созданию поделок в цветах российского флага, акции по раздаче ленточек.

Будут работать тематическая фотозона и аквагрим.

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