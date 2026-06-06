Интерактивную лекцию сотрудники ГАИ провели для детей в Химках

2 июня в Химках для юных жителей округа провели познавательно-развлекательную программу на площадке Дома юного техника «Интеграл». Инициатором мероприятия стала депутат Юлия Ишкова, которая организовала для ребят встречу, где можно было не только весело провести время, но и в игровой форме повторить правила дорожного движения вместе с сотрудниками ГИБДД.

Депутат рассказала: «Мне важно, чтобы детский досуг был не только интересным, но и полезным. Поэтому мероприятие мы организовали совместно с сотрудниками ГИБДД. Ребята смогли пройтись по специальной площадке для изучения правил дорожного движения, а также посидеть в патрульном автомобиле и почувствовать себя настоящими полицейскими. Для встречи мы специально выбрали площадку „Интеграла“, где созданы условия для изучения основ дорожной безопасности».

Помимо познавательной части, для детей подготовили насыщенную развлекательную программу: танцы, конкурсы, сладкую вату и шоу фокусов. «Фокусы всегда вызывают у детей особый восторг. Самые яркие эмоции ребята испытали, когда во время представления появился живой кролик», — поделилась Юлия Ишкова. День защиты детей уже позади, но это не повод лишать юных сограждан ярких впечатлений и полезного досуга. В Химках активисты и сторонники партии «Единая Россия» проводят различные мероприятия для детей всю неделю, поздравляя их с праздником.