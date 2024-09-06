Интерактивную лекцию по воспитанию собак проведут в Лобне 13 сентября

Во время лекции она поделится с участниками мастер-класса ценными знаниями о том, где искать заводчика и как правильно выбрать щенка. Она подробно расскажет о стадиях развития собаки и о том, чего стоит ожидать на разных этапах роста питомца. Также участники получат полезные рекомендации по содержанию и дрессировке своих четвероногих друзей.

Мероприятие пройдет в выставочном зале библиотеки. Записаться на лекторий можно по телефону: +7 495 577 46 18. Возрастное ограничение для участия — 12+.

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