Интерактивную карту мест для фотосессий составили в Солнечногорске

Жители и гости муниципалитета могут воспользоваться интерактивной картой мест в Солнечногорске, подходящих для красивых фото. В список вошли набережная озера Сенеж, парк культуры и отдыха, усадьба Шахматово, питомник растений «РусРоза» и другие живописные локации.

Карта разработана отделом туризма управления промышленности, инвестиций и туризма администрации Солнечногорска. Ознакомиться с ней можно на сайте инвестиционного портала муниципалитета в разделе «Туризм».

«На территории городского округа Солнечногорск продолжает функционировать инвест-портал. Здесь можно найти всю полезную информацию, в том числе узнать об интересных для посещения местах и основных достопримечательностях города», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

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