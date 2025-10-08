Интерактивную карту культурных кодов округа разместили в библиотеке Зарайска

Центральная библиотека Зарайска готовится представить своим посетителям инновационную интерактивную карту, посвященную культурно-историческому наследию округа. Этот проект, реализованный при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, призван стать связующим звеном между прошлым и настоящим округа, предлагая интерактивный способ знакомства с его историей.

Открытие карты состоится сразу после завершения ремонтных работ в помещении библиотеки. В основе интерактивной карты лежат современные технологии, позволяющие посетителям библиотеки самостоятельно погрузиться в изучение истории Зарайска. На карте размещены QR-коды, которые при сканировании с помощью смартфона перенаправляют пользователей на специализированный сайт.

На этом сайте собрана подробная информация о ключевых достопримечательностях, значимых событиях и особенностях культурной жизни города. Создатели интерактивной карты подчеркивают, что она открывает перед каждым пользователем возможности для самостоятельного исследования истории Зарайска. С помощью карты можно совершить виртуальную экскурсию по объектам Большой засечной черты — оборонительного рубежа, сыгравшего важную роль в истории государства Российского, — погрузиться в прошлое, посетив верхнепалеолитическую стоянку, узнать интересные факты о знаменитых уроженцах города и открыть для себя богатство купеческого Зарайска.