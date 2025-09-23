Интерактивную игру против наркотиков провели для молодежи в Пушкино

В течение сентября юные жители Пушкино, Ивантеевки и Красноармейска приняли участие в интерактивной игре «Линия жизни. Мое здоровье — мое богатство». Мероприятие провели в рамках областного антинаркотического месячника.

Игру организовали волонтеры Подмосковья, молодежный центр «Точка притяжения» и отдел по работе с молодежью комитета по образованию. Ребятам предстояло пройти восемь этапов, во время которых они еще больше узнали о пагубном влиянии наркотиков и алкоголя, научились противостоять этим угрозам.

Школьников разделили на команды. Их ждали репетиция сдачи нормативов ГТО, творческие задания и познавательный урок биологии на свежем воздухе. Все это мотивировало ребят вести здоровый образ жизни.

Первые испытания прошли на сцене Летнего театра в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино. Далее эстафету приняла команда из Красноармейска. Ребята встретили участников в филиале Дома культуры имени Ленина. Завершился квест 22 сентября в Ивантеевке. Финал игры прошел в Центральной городской библиотеке имени Ивана Горбунова.

Отметим, что антинаркотический квест проводят уже несколько лет. Его главная цель — уберечь молодежь от пагубного влияния наркотических средств, приобщить к спорту и здоровому образу жизни.