Интерактивную игру для наставников и вожатых провели в Химках ко Дню учителя

В школе «Перспектива» в Химках прошла интерактивная игра «Академия вожатского мастерства», в которой приняли участие наставники проекта «Орлята России» и вожатые Российского движения детей и молодежи «Движение первых». Это мероприятие прошло в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» и собрало множество активных участников, включая муниципального депутата Ирину Спирину.

Ирина Спирина отметила, что встреча с молодежными активистами была приурочена ко Дню учителя. Она подчеркнула важность профессии учителя, которая не только передает знания, но и формирует личности, прививает любовь к Родине и уважение к ее истории и культуре. Спирина также подчеркнула, что многие молодые участники мероприятия рассматривают возможность связать свою жизнь с этой благородной профессией.

В рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» для школьников регулярно организуются разнообразные образовательные мероприятия, включая открытые уроки, лекции и кинопоказы, посвященные выдающимся людям и событиям, которыми гордится Россия.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов добавил, что важность таких мероприятий сложно переоценить. Знание своей истории и понимание ее значимости являются основой патриотизма и чувства гордости за свою страну. В условиях современных вызовов воспитание патриотизма и формирование чувства ответственности за судьбу Родины приобретают особое значение. Учителя, наставники и ветераны играют ключевую роль в этом процессе, передавая молодежи знания, опыт и ценности.

Проект «Химки. Успех в единстве поколений» направлен на укрепление связи между поколениями и воспитание патриотизма у молодежи. За три месяца его реализации было проведено более 300 мероприятий, которые охватили тысячи жителей разных возрастов.

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