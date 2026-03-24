Интерактивную игру для молодежи провели в Чехове
«Молодая гвардия Единой России» запустила интерактивную игру «Город перемен». Первой площадкой проведения областного проекта стал округ Чехов.
В здании завода «Энергомаш» собрались около 100 активистов, студентов и школьников округа. Юноши и девушки ответили на вопросы онлайн-теста о родном муниципалитете, а также смогли написать свои идеи о строительстве новых объектов в Чехове.
«Молодежь надо вовлекать. Как говорит наш губернатор Андрей Воробьев, за подрастающим поколением — наше будущее. Сегодня мы стоим у руля той страны, которую нам доверили наши родители. А завтра та подрастающая молодежь будет стоять уже у руля и дальше строить нашу большую страну. Поэтому сегодня мы в таком здравом диалоге должны обсудить это будущее, спланировать и потом совместно реализовать это», — сказал глава Чехова Михаил Собакин.
Молодежь разделилась на команды, каждая из которых разработала свой вариант улучшения инфраструктуры и городской среды. Цель игры — сделать родной округ лучше. Команды-участники предлагали идеи и создавали реальные макеты объектов, а также презентовали их. Кто-то предлагал увеличить площадь и построить новые корпуса вузов, кто-то — создатьь новые социальные объекты, а кто-то места — для развлечения и досуга.
Руководитель отделения «Молодой гвардии» Московской области Диана Алумянц рассказала, что все предложения участников игры будут собраны, обработаны и переданы в экспертную комиссию.
Интерактивную игру «Город перемен» проведут и в других городах Подмосковья. Молодежные инициативы лягут в основу Народной программы партии «Единая Россия» на ближайшие пять лет.