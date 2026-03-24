Интерактивную игру для молодежи провели в Чехове

В здании завода «Энергомаш» собрались около 100 активистов, студентов и школьников округа. Юноши и девушки ответили на вопросы онлайн-теста о родном муниципалитете, а также смогли написать свои идеи о строительстве новых объектов в Чехове.

«Молодежь надо вовлекать. Как говорит наш губернатор Андрей Воробьев, за подрастающим поколением — наше будущее. Сегодня мы стоим у руля той страны, которую нам доверили наши родители. А завтра та подрастающая молодежь будет стоять уже у руля и дальше строить нашу большую страну. Поэтому сегодня мы в таком здравом диалоге должны обсудить это будущее, спланировать и потом совместно реализовать это», — сказал глава Чехова Михаил Собакин.