Интерактивную экскурсию для дошкольников провели в галерее Горшина в Химках

Интерактивная экскурсия для дошкольников прошла в картинной галерее имени Горшина в Химках в День защиты детей. Дети рассматривали картины известных художников, изучали тактильный макет и узнали об основателе галереи.

Экскурсия помогла дошкольникам не просто увидеть произведения искусства, но и научиться правильно их «читать», замечая скрытые детали и смыслы. Во время экскурсии ребята искали на картинах определенный объект — изображение козленка. Дети рассматривали работы известных художников: «Воскресный день» Михаила Боскина, «Зимой в усадьбе» Александр Егорова, «Апельсины» Елены Гольдингер и «Крым. Парусник на море» Льва Лагорио.

Больше всего юным посетителям понравился тактильный макет последней картины — трехмерная рельефная модель, передающая фактуру мазков и форму элементов пейзажа. Дети смогли изучить произведение на ощупь и потрогать морской узел, воспроизведенный в макете.

В завершение экскурсии ребята узнали, что Сергей Горшин был ученым и коллекционером, благодаря которому в Химках появилась картинная галерея.

«Когда ребенок не просто смотрит на картину, а участвует в разговоре о ней, искусство становится ближе и понятнее. Такие игровые экскурсии помогают привить любовь к культуре с детства и сделать галерею местом семейных выходных», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Директор галереи Марина Самбур рассказала, что за последние годы проведена большая работа по привлечению молодежи: для школьников и студентов регулярно организуют экскурсии, интерактивные занятия и квесты. В этом году учреждение заняло третье место в региональном рейтинге Московской области по реализации программы «Пушкинская карта».

Картинная галерея находится по адресу: улица Московская, 15, третий этаж. Режим работы: понедельник, вторник, среда и суббота — с 10:00 до 18:00, четверг — с 10:00 до 20:00, пятница — с 10:00 до 17:00, воскресенье и праздники — выходные.