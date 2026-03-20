Интерактивное занятие познакомит участников с образом жизни дворянок XIX века

В Детском центре «Экспонариум» Государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим» в городе Истра 22 марта пройдет интерактивное музейное занятие «Образ дивной красоты». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Занятие будет проходить в рамках выставки «Все это она. Три века женского портрета из собрания музея «Новый Иерусалим» (https://njerusalem.ru/vystavki-i-ekspozicii/exhibit/vsye-eto-ona-tri-veka-zhenskogo-portreta-iz-sobraniya-muzeya-novyy-ierusalim/). Участникам предложат окунуться в атмосферу эпохи дворянства, изучить особенности повседневной жизни, образования и моды того времени. Они узнают о традициях досуга и бальной культуре, а также о женских украшениях и застольном этикете представителей высшего сословия.

Кроме того, гости рассмотрят нюансы портретного искусства и смогут обсудить образы героинь на выставке. В завершение каждый участник создаст свой идеальный образ благородной дворянки XIX столетия.

Начало программы в 12:00, возрастное ограничение 12+. Подробная информация и запись на занятие – на сайте историко-художественного музея «Новый Иерусалим» (https://njerusalem.ru/exkursii/interaktivnye-programmy/obraz-divnoy-krasoty-muzeynoe-zanyatie/?afisha_open_widget=1).