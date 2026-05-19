Интерактивное занятие познакомит детей с древнерусской письменностью

В Серпуховском историко-художественном музее 23 мая состоится интерактивное занятие «Сказание о письменах». Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, мероприятие предназначено для маленьких посетителей.

Юные гости отправятся в увлекательное путешествие в прошлое и погрузятся в мир древнерусской письменности. Они узнают об истории появления азбуки и о том, как книга стала доступной каждому. Дети также познакомятся с тем, как учились грамоте их предки, и узнают секреты старинного письма.

На практическом мастер-классе участники попробуют написать что-то на восковых табличках, как это делали в древней школе. Каждый сможет составить и написать собственную челобитную Ивану Грозному, соблюдая стилистику той эпохи.

Начало занятия запланировано на 12:00. Возрастное ограничение: 6+.

Билеты можно приобрести на сайте Серпуховского историко-художественного музея.